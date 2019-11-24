شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السينما الكويتية الوطنية (KCIN) يشهد اداء ايجابي -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث أغلق عند مستوى 890 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 850 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 1000 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 830 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 857 وبين مستوى المقاومة هو 923 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد