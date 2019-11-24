شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السينما الكويتية الوطنية (KCIN) يشهد اداء ايجابي -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث أغلق عند مستوى 890 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 850 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 1000 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 830 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 857 وبين مستوى المقاومة هو 923 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة السينما الكويتية الوطنية (KCIN) يشهد اداء ايجابي -تحليل صباحي- 24-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.