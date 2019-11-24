شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصفاة العقارية (SAFRE) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 36٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول هو الاعلى في شهر، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس سيطرة المشترين على السهم، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 40 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 32 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 35.0 وبين مستوى المقاومة هو 38.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد