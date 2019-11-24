شركة المعدات القابضة (EQUIPMENT) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 24-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 24 فلس خلال الأسبوع الماضي ثم تراجع ليغلق الخميس عند مستوى 21٫60 فلس، وذلك على خلفية تلقيه مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعزز امكانية عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم اكثر خلال الايام القادمة للوصول لمستوى الدعم 19٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 20.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 22.3 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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