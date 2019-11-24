شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 24-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 37٫10 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ بداية الشهر الماضي، ليكون بذلك نموذج القاع الثاني وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 39 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 36 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 36.7 وبين مستوى المقاومة هو 37.8 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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