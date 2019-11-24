الخليج الدولية (GISS) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 24-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم عمليات جني اباح منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث انهى الأسبوع عند مستوى 1٫79 ريال، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫70 ريال كمستوى اول ثم 1٫62 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫88 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.76 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.82 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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