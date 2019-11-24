شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 13٫39 ريال، في ظل ظهور اشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول الى ان السهم قد يعيد اختبار مستوى الدعم الحالي عند 18٫70 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 19٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.26 ريال وبين مستوى المقاومة هو 19.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط