شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف للغاية خلال جلسة الخميس الماضي، حيث أغلق عند مستوى 6313 نقطة، ملامسا لمستوى مقاومته الحالي عند 6320 نقطة، وهو المستوى الذي يجب على المؤشر تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6550 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,306 بينما مستوى المقاومة هو 6,319 نقطة