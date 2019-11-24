شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد تذبذب في الاداء -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تذبذب في الاداء صعودا وهبوطا منذ شهر اكتوبر الماضي، حيث انهى جلسة الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 10267 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته للحد العلوي للسحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” لذلك مازالت رؤيتنا الفنية كما هي، حيث نتوقع مزيدا من التذبذب بين مستوى 10200 ومستوى 10450 نقطة حتى اختراق احدهم.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,241 بينما مستوى المقاومة هو 10,309 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد تذبذب في الاداء -تحليل صباحي- 24-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.