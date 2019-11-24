شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد تذبذب في الاداء -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تذبذب في الاداء صعودا وهبوطا منذ شهر اكتوبر الماضي، حيث انهى جلسة الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 10267 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته للحد العلوي للسحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” لذلك مازالت رؤيتنا الفنية كما هي، حيث نتوقع مزيدا من التذبذب بين مستوى 10200 ومستوى 10450 نقطة حتى اختراق احدهم.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,241 بينما مستوى المقاومة هو 10,309 نقطة