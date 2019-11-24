شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن» لـ«اليوم»: إنشاء مصانع بـ8 طوابق لزيادة المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بندر الطعيمي، عن أن طرح عدد المصانع متعددة الأدوار بارتفاعات تصل إلى 8 طوابق تبدأ مساحات الوحدات بها من 150م2، وذلك بعد اكتمال الدراسات السوقية اللازمة، التي أعدتها الهيئة مؤخرًا، واعتماد المنهج العلمي لطرح المنتجات والخدمات لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، التي أظهرت الحاجة إلى وحدات أصغر حجمًا بجانب المصانع الجاهزة المتوافرة حاليًا بمساحات 700م2 و1500م2.

وأضاف لـ«اليوم»، إنه سيتم طرح منتج المصانع الصغيرة، التي تبدأ مساحاتها من 200م2، فيما سيتم العمل على تنفيذ هذه المنتجات الجديدة في عدد من المدن الصناعية، وسيراعى أن تكون من المدن القريبة من داخل النطاق العمراني، حيث تستهدف هذه المنتجات الصناعات الخفيفة والنظيفة، مشيرًا إلى أن «مدن» تعمل وفق إستراتيجية واضحة المعالم، ومحددة الأهداف لخلق بيئة صالحة للإبداع والابتكار، وجذب الاستثمارات، وتقديم قيمة مضافة لشركائها، فيما تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال بتقديم مجموعة من المنتجات والحلول التمويلية بالشراكة مع القطاعَين العام والخاص مثل منتجات «أرض وقرض» و«مصنع وقرض» بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، و«أسس» بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتسهيل وصول الروّاد للتمويل والمصانع الجاهزة.

ولفت إلى أن «مدن» وقّعت عددًا من الاتفاقيات في الشهر الماضي، منها اتفاقية مع شركة منافع المالية لتوفير تمويل الملكية الجماعية لمشروعات روّاد الأعمال بالمدن الصناعية، واتفاقية أخرى مع البنك السعودي الفرنسي لطرح منتج تمويلي مشترك يصل إلى مليار ريال لدعم الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجيستية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة «واعد» لتوفير دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الصناعية الملائمة للمشاريع الممولة من «واعد»، إضافة إلى اتفاقية مع شركة «سابك» لتوفير مجموعة تحفيزية متنوعة تخدم الصناعيين ضمن مبادرة «نساند».

وأكد الطعيمي أنه من خلال تلك المنتجات وبرامج الدعم يتضح أن «مدن» لا تدخر جهدًا من أجل مساعدة روّاد الأعمال على إقامة مشروعاتهم ودعمها بالمنتجات والتمويل اللازمين حتى تتحقق لها الاستدامة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وكان مجموعة من روّاد الأعمال المستثمرين في قطاع المعامل الصناعية الخاصة بمنتجات العناية بالبشرة والتعقيم والمعامل الأخرى في المنطقة الشرقية قد شكوا مؤخرًا من عدم وجود مصانع بمساحات تصل إلى «50م2»، وتتناسب مع طبيعة وحجم استثماراتهم.