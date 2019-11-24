شكرا لقرائتكم خبر عن 45.4 ألف ريال.. معدل إنتاجية المشتغل شهريا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365”، أن معدل إنتاجية المشتغل شهريًا بالقطاعَين الخاص والعام في المملكة خلال الربع الثاني من العام المالي 2019 بلغ 45.4 ألف ريال.

وحسب مسح للهيئة العامة للإحصاء عن المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019، تصدّر قطاع التعدين واستغلال المحاجر قائمة الأكثر معدل إنتاجية بقيمة 746.368 ريالًا، تلاه قطاع أنشطة المال بقيمة 142 ألف ريال في الربع الثاني 2019.

وجاء قطاع التعليم ضمن أقل القطاعات في معدل الإنتاجية شهريًا بقيمة 10.418 ريالًا وبلغ معدل إنتاجية المشتغل في الأنشطة العقارية نحو 12.264 ريالًا.

وبلغ عدد المنشآت بالسعودية بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 1000912 منشأة، استحوذ قطاع تجارة التجزئة والجملة على 47% منها بنحو 468382 منشأة.

وبلغ عدد منشآت أنشطة المال والتأمين 6557 منشأة، وتجاوز عدد منشآت الإقامة والطعام 100 ألف منشأة، والأنشطة العقارية نحو 44 ألف منشأة.

وأظهر التحليل أن عدد المشتغلين بنهاية الربع الثاني من العام 2019 بلغ 8516491 مشتغلًا، منهم 8249061 مشتغلًا في القطاع الخاص، وبنسبة 97% من الإجمالي، و267430 مشتغلًا في القطاع العام.

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وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1670900 مشتغل، وبنسبة 20% من إجمالي المشتغلين في هذا القطاع بينما بلغ عددهم في القطاع العام 22221 مشتغلًا.

ويعرف المشتغلون في المنشآت بأنهم جميع الأفراد (السعوديين وغير السعوديين) الذين يؤدون العمل في المنشأة فعلًا بأجر أو بدون أجر، وأصحاب المنشأة أو ذووهم أو المستخدمون لديهم، سواء عملوا وقت الدوام كاملًا أو جزءًا منه، وسواء كانوا دائمين أو مؤقتين، ذكورًا كانوا أو إناثا، بغض النظر عما إذا كانت أجورهم تُدفع على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاءها كما يشمل أيضًا المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجر.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للمنشآت في السعودية نحو 879.319 مليار ريال، مقابل 351.23 مليار ريال نفقات تشغيلية خلال نفس الفترة، فيما أظهر التحليل أن فائض التشغيل بلغ 455.415 مليار ريال، خلال الربع الثاني من العام المالي 2019.

وتُعرف النفقات التشغيلية بأنها جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة النشاط الاقتصادي الذي تقوم به، في الربع المستهدف.

والإيرادات التشغيلية هي كافة الإيرادات المتحققة نتيجة ممارسة المؤسسة نشاطها الرئيس أو الأنشطة الثانوية الأخرى في الربع المستهدف.