شكرا لقرائتكم خبر عن «فت هاوس» تفتتح فرعها الأول في الخبر والان نبدء بالتفاصيل
ويعتبر مطعم «فت هاوس» أحد أبرز مطاعم الأكل الصحي في المملكة، التي تقدم خدماتها بأيدٍ سعودية، وهو يخدم الأفراد والعائلات، ويتميّز المطعم بتقديم وجبات صحية بسعرات حرارية محددة خالية من الدهون والزيوت، ويقدم خدمة الاشتراكات الشهرية في برامج الحمية وبرامج التنشيف وبناء الأجسام وزيادة الكتلة العضلية، بإشراف مختصين في التغذية، ويقوم المطعم بتطبيق أعلى درجات الرقابة للحفاظ على جودة الطعام، حيث يتم نقل الطلبات إلى المنازل في سيارات مبرَّدة جيدًا.
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