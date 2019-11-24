4 مليارات درهـم إيرادات فنادق أبوظبي خلال 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بلغ عدد نزلاء فنادق إمارة أبوظبي خلال الشهور ال9 الأولى من العام الجاري 3.8 مليون نزيل بنسبة زيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ عدد نزلاء الربع الثالث من العام الجاري 1.3 مليون نزيل بنسبة زيادة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت إشغالات فنادق أبوظبي بحسب إحصائيات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ارتفاعاً حيث بلغت 71% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة زيادة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة إشغال الفنادق خلال الربع الثالث من العام الجاري 69% بنسبة زيادة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحققت فنادق أبوظبي إيرادات بلغت 4 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة زيادة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت إيرادات الفنادق خلال الربع الثالث من العام الجاري نمواً بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.1 مليار درهم.

وارتفع متوسط إقامة نزلاء فنادق أبوظبي إلى 2.6 ليلة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة زيادة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ متوسط الإقامة 2.5 ليلة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة زيادة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتضم إمارة أبوظبي 168 فندقاً تحتوي على 33 ألف غرفة وشقة فندقية، وقد شهد العام الجاري افتتاح فندق جميرا الوثبة من فئة 5 نجوم يضم 103 غرف.

وتصدر النزلاء الهنود قائمة الجنسيات من النزلاء غير الإماراتيين تلاهم الصينيون فالبريطانيون ثم الأمريكيون والمصريون.