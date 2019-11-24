الأسهم في دوامة التوترات التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مجد عبد الله

في أسبوع طغت عليه المخاوف والتوترات التجارية بشكل كبير، كان لا بد للأسهم العالمية عامة والأمريكية خاصة، أن تتأثر سلباً بهذه التوترات، ما مهد الطريق لتسجيل خسائر يومية وأسبوعية، جاءت بعضها لتمحي سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية، التي استمرت على مدى الأسابيع الست الماضية، مدعومة بنتائج الشركات.

وبعد 4 أيام متتالية من الإخفاقات لم تسجل فيها الأسهم الأمريكية نتائج جيدة، جاءت جلسة نهاية الأسبوع لحفظ ماء الوجه؛ بعد أن أغلقت على ارتفاع مقبول بدعم من تصريحات ترامب بشأن احتمالية التوصل لاتفاق قريب مع بكين، ما منح قوى السوق جرعة تفاؤل؛ حيث ارتفع مؤشر داو جونز 109.33 نقطة، أو 0.4 ٪ إلى 27875.62، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.2٪ إلى 3110.29 بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.16٪ إلى 8519.88. إلا أن ارتفاع الجمعة لم يشفع لمؤشرات «وول ستريت» من تسجيل خسائر أسبوعية؛ حيث سجلت أول انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من شهر. وعلى مدار الأسبوع، خسر مؤشر «إس آند بي» حوالي 0.33% منهياً سلسلة أرباح استمرت ستة أسابيع. بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.48% مسجلاً تراجعاً هو الأول منذ 5 أسابيع. وأنهى مؤشر ناسداك سلسلة انتصارات استمرت سبعة أسابيع؛ حيث انخفض بنسبة 0.25%. وقال الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده والصين «قريبان جداً» من التوصل إلى اتفاق تجاري، خفف هذا التصريح من حدة المخاوف في نفوس المستثمرين. بدورها، سجلت الأسهم الأوروبية نتائج إيجابية في ختام جلسة نهاية الأسبوع؛ لكنها سجلت خسائر أسبوعية بحوالي نصف في المئة باستثناء فاينانشال تايمز الذي استفاد من البيئة الإيجابية ل«بريكست» لينفرد بتسجيل نتائج أسبوعية جيدة عند 0.33%.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 50.3 من 50.6 في أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة انكماشاً في كل من الخدمات والتصنيع في نوفمبر/تشرين الثاني.

وهبطت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في قرابة شهرين، في نهاية الأسبوع، في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي سيزيل بعض الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالم.

وكان ذلك أكثر من كاف ليطغى على أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجون كبار للنفط دفعت الأسعار للارتفاع في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتاً أو 0.7 في المئة إلى 63.39 دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.93 دولار للبرميل منخفضاً 21 سنتاً أو 0.6 في المئة.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء السوق لدى سي.إم.سي للأسواق والوساطة في الأسهم في سيدني، العامل الرئيسي لتوقعات الطلب على النفط يتمثل في المفاوضات التجارية (بين الولايات المتحدة والصين) المستمرة حالياً.

ولامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر/أيلول الخميس، بعد أن ذكرت رويترز أن منظمة (أوبك) وروسيا ستمددان على الأرجح تخفيضات الإنتاج القائمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف 2020 حين تجتمعان في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.