محفظة «شروق» تتجاوز 10 مليارات درهم 20% منها سياحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

كشف مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن محفظة الهيئة تجاوزت 10 مليارات درهم، مشيراً إلى أن حوالي ملياري درهم من قيمة المحفظة متعلقة بالمشاريع السياحية بنسبة وصلت إلى 20%.

وقال السركال ل ”الخليج 365”: إن 80% من مشاريع الهيئة مختصة في القطاع السياحي وقد ركزت على عدة مناطق ومدن مختلفة في الشارقة مثل خورفكان وكلباء والمنطقة الوسطى.

وأكد الرئيس التنفيذي ل«شروق» أن الهيئة دخلت في القطاع العقاري عبر عدة مشاريع مع شركائها وقد عملت في الفترة الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع النقل والتسويق والترفيه والتجارة والخدمات والتشييد وقطاع تدوير النفايات، مؤكداً أن القطاع السياحي يبقى الأكبر في مشاريع الهيئة.

وأوضح السركال، أن الهيئة تبنت استراتيجية تنظيمية متكاملة، تواكب مختلف التغيرات الاقتصادية، بهدف منح مجتمع الأعمال فرصة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به، فضلاً عن الموانئ البحرية التي تمتلكها، الأمر الذي سهل تدفقات رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار في مناخ اقتصادي آمن، يحقق نمواً اقتصادياً مستقراً، مشيراً إلى أن البنى التحتية المتطورة التي تتميز بها الشارقة لعبت دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات.