مطار دبي.. 31 مليون حقيبة لـ 17.7 مليون مسافر في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن الدائرة تعاملت مع 31 مليون حقيبة لنحو 17.7 مليون مسافر عبر 135 ألف رحلة قادمة عن طريق مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مشدداً على ضرورة أن يتحلى ضباط جمارك دبي بالحس الأمني لحماية حدود الدولة ضد كافة المواد الممنوعة والمقيدة، مشيراً إلى أن «جمارك دبي» تحرص على دعم تنفيذ استراتيجية خط دبي للحرير بترسيخ موقع مطار دبي الدولي كنقطة محورية بين الشرق والغرب.

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام لجمارك دبي لمباني مطار دبي الدولي (1-2 ) للوقوف على الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، وأجهزة الفحص والتفتيش، كما اطلع على إجراءات العمل بغرفة الأجهزة الداخلية والتي أدت إلى رفع كفاءة الأداء في القسم بما يعزز اهتمام إدارة عمليات المسافرين في رفع الإنتاجية لتحقيق أهداف جمارك دبي الاستراتيجية، وتفقد غرف التحكم في مباني المطار وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ضد البضائع المهربة والممنوعة، مشيراً إلى أن إدارة عمليات المسافرين نجحت في إنجاز 1563 ضبطية خلال النصف الأول من العام الجاري منها 1306 ضبطيات جنائية و257 ضبطية جمركية.

وأضاف: «مع بداية موسم جديد من العمل والنجاحات نسعى في «جمارك دبي» إلى تحقيق رؤية القيادة لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني سواء عبر تدعيم تجارة دبي الخارجية غير النفطية المباشرة أو التسهيل على السياح باعتبار دبي عاصمة سياحية عالمية، مؤكداً أننا في جمارك دبي نتواجد بصفة دورية بين التجار والمستثمرين والمسافرين، نستمع إليهم ونطلع على مقترحاتهم لنحقق ما يصبون إليه من تسهيلات وخدمات جمركية تزيد من تنافسية إمارة دبي وتعزز من أرقام تجارتها».

رافق المدير العام لجمارك دبي خلال الجولة عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وشعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، وخالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين- مكلف.