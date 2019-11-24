«الشارقة الإسلامي» يفوز بجائزة «ويلز فارغو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حصد مصرف الشارقة الإسلامي مؤخراً، جائزة بنك ويلز فارغو للتميّز التشغيلي 2018-2019 لتفانيه الاستثنائي في التميز وخدمة احتياجات العملاء حيث يعد البنك الوحيد على مستوى الدولة في الفوز بهذه الجائزة التي جاءت تقديراً للجودة العالية في إنجاز المعاملات من المدفوعات التي يقدمها المصرف لعملائه من حيث السرعة والكفاءة والدقة، ما يؤدي إلى زيادة مستوى الخدمة وتخفيض التكاليف، حيث قدم ممثل بنك «ويلز فارغو» الشهادة التكريمية لأحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وذلك في المقر الرئيسي للمصرف.

وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «نعمل دائماً على تعزيز جودة الحلول والخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا، وقد أضافت جائزة بنك «ويلز فارغو» للتميّز، في إتمام المعاملات المصرفية من الحوالات حول العالم، إنجازاً آخر نفخر به. وهذا التقدير من مؤسسة عالمية مرموقة كهذه هو شهادة جودة جديدة لنا تؤكد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح من ناحية إنجاز المعاملات والالتزام بمعايير الامتثال للأنظمة واللوائح والذي له الأثر الإيجابي في رضا العملاء». وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «إن اعتمادنا على استراتيجية حكيمة وتمسكنا بسياسات واضحة ساعدتنا على تطوير خدماتنا المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات وتقديم نطاق واسع من خدمات التجزئة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات الاستثمارية والمؤسسية التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية في العمل المصرفي».

ويسعى مصرف الشارقة الإسلامي باستمرار إلى توفير المُنتَجات والخدمات المُبتكَرة في السوق، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملائه، متبنياً رؤية دولة الإمارات 2021، الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار والجودة.