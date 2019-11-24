شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون زائر دولي أمضوا 23 مليون ليلة في فنادق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبلت إمارة دبي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 12،08 مليون زائر دولي بزيادة نسبتها 4,3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مع تواصل ارتفاع أعداد الزوّار من الأسواق الرئيسية والناشئة، بما لذلك من انعكاس إيجابي على إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي وإسهام مباشر في ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.

وقد استقبلت دبي خلال شهر سبتمبر الماضي ما يفوق 1,23 مليون زائر، بزيادة بلغت 7,3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما تم تصنيفها خلال الشهر ذاته في المركز الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي بحسب مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019، ما يؤكد مواصلة دبي تصدّر أهم الوجهات العالمية من خلال الارتقاء بمستوى مميزاتها التنافسية. وتستمر «دبي للسياحة» في تحقيق المزيد من النجاح وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها التسويقية التي تتوافق مع احتياجات أسواقها المستهدفة، بالإضافة إلى حملاتها الترويجية التي تُنظم على مدار العام لاستقطاب المزيد من الزوار من أهم الأسواق الرئيسية مثل الهند والسعودية وبريطانيا وسلطنة عُمان، إلى جانب الصين التي تعتبر أكبر مصدّر للزوّار في العالم، حيث تجاوز عدد الزوار من هذه الدول الخمس خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019 خمسة ملايين زائر.

الهند

وحافظت الهند على موقعها المتصدر ضمن قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار تجاوز ال1,39 مليون زائر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ما يؤكد فاعلية الأنشطة الترويجية المبتكرة التي أطلقتها دبي للسياحة في الهند، ومن بينها الفيلم الترويجي كُن ضيفي بالتعاون مع نجم السينما العالمي شاروخان، وغيره من الحملات الإعلانية على المنصّات الرقمية والتلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء إعفاء مرافقي السياح دون سن ال18 من رسوم تأشيرة الدخول خلال أشهر الصيف، ما أسهم في ارتفاع نسبة فئة الزوّار من العائلات الهندية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع حصة تلك الفئة من المسافرين من 32% إلى 45%.

السعودية

وسجّلت السعودية نمواً بنسبة 2% مع استقبال دبي ل 1,25 مليون زائر سعودي خلال الشهور التسعة الماضية، ما يرسخ مكانة المملكة كأكبر مصدر للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل تزايد أعداد الزوار السعوديين إلى دبي خلال إجازة اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر الماضي، حيث فاقت الزيادة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومع تركيز دبي على مواكبة احتياجات العائلات السعودية، تواصلت الحملات الترويجية السياحية على المنصات الرقمية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرصت «دبي للسياحة» على استقطاب الأشقاء السعوديين من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة المتوافقة مع متطلباتهم.

المملكة المتحدة

ومن جهتها احتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث ضمن الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 851 ألف زائر، وذلك على الرغم من التذبذب الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي.

وساهمت في تحقيق هذه النتائج سلسلة من الأنشطة المبتكرة شملت إطلاق حملات موسمية وعروض ترويجية مبتكرة. كما واصلت دبي استقطاب أعداد كبيرة من العائلات من المملكة المتحدة، واستحوذت العائلات على نسبة 25% من إجمالي زوار بريطانيا خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019 بزيادة وصلت إلى 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

سلطنة عُمان

كما حافظت سلطنة عُمان على موقعها المتصدّر ضمن قائمة الأسواق الأفضل أداءً، حيث حقّقت زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 28% مع استقبال دبي لأكثر من 778 ألف زائر، وجاءت بالمركز الرابع على قائمة الأسواق الرئيسية المصّدرة للزوار إلى دبي.

الصين

وتواصل دبي استقطاب الزوار من الصين بأعداد كبيرة، حيث حلّت الصين بالمركز الخامس ضمن الأسواق الرئيسية، وسجّلت ارتفاعاً بنسبة 14% من خلال استقبال 729 ألف زائر خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019. ومن بين الأسباب التي ساهمت في هذه الزيادة قرار مجلس الوزراء بمنح تأشيرات دخول من مطارات الدولة للزوار من جمهورية الصين الشعبية.

10 أسواق

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وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة بنسبة 1%، لتحلّ مع روسيا بالمركزين السادس والسابع مع عدد زوار بلغ على التوالي 481 و433 ألفاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019. وفي إطار سعيها الدائم لأن تكون الوجهة العائلية الأولى للمسافرين من حول العالم، ركّزت دبي على فئة العائلات في روسيا، حيث تمّ تسجيل زيادة 4 درجات لتصل إلى 34% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وفيما يتعلق بالأسواق الرئيسية ال10 الأولى المصدرة للزوار إلى دبي، حافظت ألمانيا وباكستان على المركزين الثامن والتاسع بعدد زوار وصل على التوالي إلى 392 و378 ألفاً. ومن جهتها عادت الفلبين التي تُعتبر من الأسواق الأسرع نمواً ضمن قائمة الأسواق العشرة الأولى مع زيادة بلغت 29% في عدد الزوار الذين وصل عددهم إلى 352 ألفاً.

مجلس التعاون

مع استمرار ارتفاع عدد الزوار من السعودية، وسلطنة عُمان، رسّخت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها من خلال نموّ حصّتها من الزوار إلى 20% لتتعادل بهذا مع أوروبا الغربية. وفي هذا السياق، حقق السوق الفرنسي زيادة في عدد الزوار بنسبة 10% وتقدّم مركزين، بينما وصلت نسبة نمو السوق الإيطالي إلى 4%، وهو ما ساهم في زيادة العدد الإجمالي للزوار من منطقة أوروبا الغربية مدعومة بارتفاع عدد الزوار القادمين من بريطانيا وألمانيا. وظهرت كذلك منطقة دول جنوب آسيا بين الأسواق الكبرى المصدرة لأعداد متزايدة من الزوار لدبي، حيث بلغت مساهمتها 16%، وتبعتها منطقة دول شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 12% وتصدّرتها الصين.

وحافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على معدّل نمو ثابت بلغ 10%، حيث تقدمت مصر مرتبة واحدة لتحل في المركز ال13 بنسبة نمو وصلت إلى 9%. أما منطقة رابطة الدول المستقلة ودول أوروبا الشرقية وروسيا فقد سجّلت نمواً بنسبة 8%، وبرزت «كازاخستان» من بين الأسواق الناشئة للمرة الأولى من ضمن أكبر 20 سوقاً مصدّراً للزوار حيث سجّلت نمواً بنسبة 24%. وساهمت الأمريكتان وإفريقيا بنسبة 6% لكل منهما في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي. وقد تعزز الحضور الإفريقي من خلال الأرقام الهائلة التي سجلها السوق النيجيري كواحد من أسرع الأسواق الناشئة نمواً بنسبة 34%، وبلغت الحصة السوقية لمنطقة استرالاسيا 2%.



مليون قادم و200 سفينة سياحية خلال موسم 2019/ 2020



تعزّز دبي جهودها الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوّار الراغبين في استكشاف المدينة في فصل الشتاء، وكذلك ترسيخ مكانتها وجهة لمشغلي السفن السياحية في المنطقة. وخلال موسم 2019/2018، سجّلت دبي ارتفاعاً في عدد الزوار القادمين على متن السفن السياحية بنسبة تزيد على 51%، وزيادة موسمية بنسبة 38% في عدد تلك السفن، وذلك بالمقارنة مع الموسم 2018/2017. وضمن جهود دبي لدعم هذا القطاع، قامت بإصدار تأشيرات دخول متعددة مرات الدخول لهذه الفئة من الزوار ضمن أكثر من 50 دولة. ويتوقع أن تستقبل الإمارة خلال موسم 2020/2019 أكثر من مليون زائر و200 سفينة سياحية.



هلال المري: نواصل استهداف الأسواق الرئيسية







قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يعكس تصنيف دبي في المركز الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم، النموّ المتواصل الذي تحقق خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي في ضوء الرؤية الطموحة لسيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى الارتقاء بمكانة دبي العالمية، وتعزيز تصنيفها لتصبح أكثر المدن زيارة على مستوى العالم، وبما يعزز أهداف استراتيجية السياحة 2022-2025».

وأضاف المري قائلاً: «لقد ساعدتنا استراتيجيتنا التي تستهدف أسواقاً متنوعة على جذب زوار من دول وفئات مختلفة بالرغم من التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، حيث استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين، وذلك بفضل تميّزها كوجهة صيفية مفضّلة لدى الزوار من حول العالم. وتؤكّد هذه الأرقام جاذبية قطاع السياحة في الإمارة. كما يشير الأداء المميز خلال أشهر الصيف إلى فاعلية حملاتنا الترويجية في الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوار وتعاوننا مع الشركاء من أجل تنويع الأنشطة والمرافق السياحية التي تواصل استقطاب الزوار خلال هذه الفترة من العام».

وختم هلال المري بالقول: «نواصل استهداف الأسواق الرئيسية إلى جانب استكشاف إمكانيات الأسواق الناشئة، ما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد المنطقة ولا سيما فيما يتعلق بأوروبا ودول الخليج والأداء الممتاز للصين والأسواق الأخرى مثل نيجيريا وكازاخستان».



السعة الفندقية ترتفع 7% وتقترب من 120 ألف غرفة







يواصل قطاع الضيافة نموه ليقدم المزيد من الخيارات لزوار المدينة. ولقد تم خلال الربع الثالث من العام الجاري افتتاح عدة فنادق منها «فايف هوتل جميرا فيليدج» و«فيدا كريك هاربر هوتل» وفندق «ميلينيوم البرشاء». واستفاد القطاع من المشاريع التي دخلت السوق ليصبح عدد المنشآت الفندقية في دبي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي 716 منشأة توفر 119779 غرفة، بزيادة قدرها 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما بلغت نسبة إشغال الفنادق حوالي 73%، والتي تعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم، وقدمت تلك المنشآت 23,12 مليون ليلة فندقية على مدار الشهور التسعة الماضية.

وبلغ طول الإقامة في فنادق دبي خلال الفترة 3.4 ليلة للسائح في المتوسط مقابل 3.5 ليلة للفترة المقابلة من 2018، كما تراجع معدل السعر اليومي من 445 درهماً في المتوسط العام الماضي إلى 393 درهماً لليلة خلال 9 شهور الأولى هذا العام. العائدات من الغرف المتوفرة أيضاً تراجع من 332 درهماً في المتوسط العام الماضي إلى 289 درهماً هذا العام.