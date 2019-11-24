اتفاقيات لتطوير شراكات في الابتكار مع السويد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولهم:”الخليج 365”

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد مع مملكة السويد ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والابتكار، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك خلال زيارة وفد من الإمارات ترأسه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى ستوكهولم.

وقع المذكرة كل من وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، و إبراهيم بايلان وزير التجارة والصناعة والابتكار بالسويد.

وتأتي المذكرة الجديدة بهدف مواصلة بنود التعاون القائم بين البلدين في المجالات المرتبطة بالابتكار والبحوث العلمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والعمل على إيجاد آليات للاستفادة من أدوات البحوث العلمية والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع عملية تحول المشاريع الناشئة إلى نموذج الإنتاج التجاري الناجح في أسواق البلدين.

إلى جانب ذلك، شهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الوزارية لبحث سبل دفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى آفاق أكثر تنوعاً وازدهاراً.

ضم وفد الدولة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد وعدداً من كبار المسؤولين.

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف شركائها من دول العالم والحرص على تطوير نماذج متقدمة من التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق منفعة متبادلة وبما يخدم أجندتها التنموية.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وتنويعها لتترجم حجم الإمكانيات والمقومات التي يتمتع بها الجانبان وتنعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة الخارجية بين البلدين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 940 مليون دولار نهاية 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز المليار دولار نهاية العام الجاري.

وقال إبراهيم بايلان، إن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات، وتحرص على دعم كافة أشكال التعاون مع الجانب الإماراتي على صعيدي الحكومة والقطاع الخاص بما يخدم رؤية البلدين في الارتقاء بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً.

وفي سياق متصل، عقد المنصوري اجتماعاً ثنائياً مع آنا هالبيرغ، وزيرة التجارة الخارجية بالحكومة السويدية بحضور محمد مكتوم بن راشد آل مكتوم سفير دولة الإمارات لدى السويد، أكد خلاله الجانبان أهمية زيادة تبادل الوفود التجارية ورواد الأعمال بين البلدين لتسليط الضوء على الفرص ودراسة التحديات التجارية وسبل تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بأعمال الشركات الناشئة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين للتعاون بشكل أوسع.