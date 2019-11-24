الإمارات وبولندا تعززان العلاقات في النقل البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو:”الخليج 365”

بحث الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع ماريك جروبتشيك وزير الاقتصاد البحري والملاحة الداخلية لجمهورية بولندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، خاصة في المجالات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية والبولندية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الدولة للعاصمة البولندية وارسو، حيث كان باستقباله الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، سفير الدولة لدى بولندا وعدد من المسؤولين في السفارة، حيث رافق الوزير وفد يضم عدداً من المسؤولين من موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية ودائرة الموانئ والجمارك في الشارقة.

وأعرب الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي عن سعادته بزيارة جمهورية بولندا، مؤكداً اهتمام الدولة بتوثيق روابط الصداقة والتعاون مع بولندا في مختلف المجالات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع النقل البحري والبري. وأكّد على أهميّة تطوير العلاقات في القطاع البحري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة وإمكانية الاستفادة من الفرص العديدة عبر إقامة شراكات ناجحة ومثمرة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمنفعة والخير.

كما أشاد النعيمي بالجهود البولندية المبذولة في مجال حرية الإبحار والتدابير والإجراءات التي تتخذها لتسهيل وتعزيز النقل البحري. وتمّ خلال الزيارة إجراء حزمة من اللقاءات بهدف بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص استثمار الشركات البولندية في دولة الإمارات، لا سيما في قطاع البنية التحتية الذي يشكل عنصراً أساسياً في تطور وتكثيف هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات متمثلة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وحكومة جمهورية بولندا متمثلة بوزارة تطوير البنى التحتية في مجال النقل البحري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون البحري بما فيها حرية الإبحار واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل وتعزيز النقل البحري.وأكّد الدكتور عبدالله النعيمي بأن توقيع الاتفاقية بين الدولة وجمهورية بولندا سيساهم في تحقيق نتائج وآثار إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد في تعزيز المجتمع البحري الإماراتي بنسبة 100%.