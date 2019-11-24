تومبسون يحظى بعضوية «المجلس الدولي للمطارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي بعضوية «المجلس الدولي للمطارات»، الهيئة الدولية التجارية الممثلة للمطارات في مختلف أنحاء العالم. ويأتي نيل تومبسون لهذه العضوية تزامناً مع استضافة العاصمة الإماراتية لفعاليات «معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019» الذي ينظمه المجلس من 25 حتى 27 نوفمبر.

ويعد «المجلس الدولي للمطارات» منظمة غير ربحية ممثلة لمطارات العالم، تتوزع مكاتبها الإقليمية على إفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وأمريكا الشمالية، ويهدف إلى مساعدة المطارات على إطلاق طاقاتها الاقتصادية الكاملة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية والتأثير إيجاباً في التشريعات المحلية والدولية المعنية بالقطاع. وتضم قاعدة أعضاء المجلس 1960 مطاراً موزعة على 176 بلداً حول العالم.

وينظم المجلس «معرض ومؤتمر تبادل المطارات» الذي يعد أكبر حدث مخصص لقطاع الطيران على مستوى العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الدولية والتصدي لأبرز التحديات التي يواجهها القطاع.