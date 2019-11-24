اعتماد نظام إدارة الوثائق لغرفة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اعتمدت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، نظام إدارة الوثائق الخصوصية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال حفل التوقيع الذي عقد في مقر الغرفة. وتم توقيع اعتماد النظام من قبل صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ومحمد أحمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

واعتمدت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف نظام إدارة الوثائق الخصوصية للغرفة ليتم تطبيق مضمونه في سائر وحداتها الإدارية، وذلك بعد أن قدمت إدارة الوثائق والأرشيف في الهيئة كافة سبل الدعم الفني في عملية إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويأتي توقيع اعتماد نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعد المرور بمراحل عدة تمثلت في تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين لحصر الوثائق وإعداد نظام التصنيف ومدد الاستبقاء، والتي توجت بتوقيع النظام المتكامل الخاص بالغرفة للبدء في تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع. ويهدف النظام إلى جمع وحفظ وتنظيم الوثائق المتعلقة بالغرفة وفق خطط تصنيف تضبط مسار كل نوع من الوثائق بتحديد مدد استبقائها ومصيرها النهائي.وقال محمد أحمد أمين: إن توثيق تاريخ الشارقة عمل يستحق التقدير للحفاظ على ذاكرة ومنجزات الأجيال التي أسهمت في بناء الإمارة وبكل إخلاص وتفاني.

وثمن صلاح سالم المحمود، جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في إنجاز نظام إدارة وثائقها الخصوصية، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة .