«سيال» يستضيف شركات دولية متخصصة بالأغذية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تشارك كوكبة من الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة، في فعاليات الدورة العاشرة من معرض «سيال الشرق الأوسط»، الفعالية التجارية، التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر.

وتحتفي الفعالية البارزة هذا العام والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، باستضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأغذية، وذلك للبناء على النجاحات الاستثنائية التي حققتها دورة العام 2018، ما أسهم في ترسيخ مكانة المعرض كواحد من أفضل المنصات التي توفر الفرص الاستثمارية القيّمة في المنطقة للشركات العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة، وسيواصل المعرض هذا العام استضافة مجموعة واسعة من الجوائز وورش العمل المتخصصة للحضور من خبراء القطاع، وذلك في ظل مناخ يشجع الأعمال التجارية.

يُعتبر الابتكار واحداً من الجوانب الرئيسية لفعاليات معرض «سيال» في جميع أنحاء العالم، وتهدف ابتكارات «سيال» إلى تسليط الضوء على أبرز المنتجات الغذائية المبتكرة في العالم، وتزويد المشاركين بالخبرات اللازمة للتعرف إلى أهم التوجهات المستقبلية في قطاع المأكولات والمشروبات.

وتنحصر المشاركة في جائزة «ابتكارات سيال» على الجهات العارضة، وتخضع للتقييم من قبل مؤسسة «إكس تي سي العالمية للابتكار»، كما تُمثل منصة مثالية لاستعراض المنتجات الجديدة والمبتكرة أمام كافة الخبراء والعاملين بالقطاع. وسيحصل المنتج الفائز على فرصة عرضه خلال كافة فعاليات «سيال» التي يتم تنظيمها حول العالم.

كما يتضمن جدول فعاليات المعرض ورشة «برنامج استضافة كبار المشترين»، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من معرض «سيال الشرق الأوسط 2019». وتضم الورشة حيّزاً مخصصاً لعقد اللقاءات بين كبار المشترين ونخبة من أهم الجهات العارضة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى شروط التعاقد الخارجي من خلال جلسات عمل سريعة. وتأتي هذه المبادرة بدعم من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي؛ حيث نجحت في استقطاب 470 من كبار مختصي تنظيم الفعاليات في قطاع المأكولات والمشروبات من 50 دولة، بهدف الاجتماع مع الموردين للحصول على المنتجات الجديدة.