حرق الأسعار و «المعيار الدولي» ساهما في تراجع أرباح التأمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

بلغت أرباح شركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين (30 شركة) 1.36 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث الماضي مقارنة مع 1.37 مليار درهم في الفترة المماثلة عن 2018 بتراجع طفيف 1%.

وبحسب النتائج المالية للشركات، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في دبي (13 شركة) 6% مقارنة مع أرباحها في 2018 والتي بلغت 694 مليوناً، في حين تراجعت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي المالي «17 شركة» بنسبة 8% لتصل إلى 628 مليون درهم مقارنة مع 683 مليوناً في الفترة المقارنة 2018.

ارتفعت أرباح شركات التأمين التقليدي بشكل طفيف 1% إلى 1.24 مليار درهم مقارنة مع 1.23 مليار درهم في 2018، بينما تراجعت لدى نظيراتها في «التكافلي» بنسبة 21% لتصل إلى 118 مليوناً مقارنة مع 150 مليون درهم سجلتها حتى الربع الثالث من 2018.

وعلى صعيد الأقساط المكتتبة، فقد ارتفعت بشكل متوسط 9% وما قيمته 1.5 مليار درهم ليصل الإجمالي إلى 18.58 مليار درهم مقارنة مع 17 ملياراً اكتتبتها الشركات خلال الشهور التسعة الأولى من 2018.

واكتتبت الشركات المدرجة في دبي 10 مليارات درهم مقارنة مع 9.5 مليار درهم عن 2018 بنمو 5%، كما اكتتبت الشركات المدرجة في أبوظبي 8.6 مليار درهم مقارنة مع 7.5 مليار درهم في 2018 بنمو متوسط 15%.

واكتتبت شركات التأمين التقليدي 15.5 مليار درهم مقارنة مع 14.3 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من 2018 بنمو 9%، كما ارتفعت الأقساط المكتتبة لدى «التكافلي» 7% إلى 3 مليارات درهم مقارنة مع 2.8 مليار درهم عن 2018.

ارتفعت أرباح 11 شركة تأمين في الشهور التسعة الأولى وهي «أورينت، أمان، دبي للتأمين، سلامة، عمان، الظفرة، الإمارات، دار التأمين، أبوظبي الوطنية - تكافل، الاتحاد، والوطنية للتكافل»، فيما تراجعت أرباح 12 شركة هي «دار التكافل، أسكانا، الصقر، اللاينس، الوطنية للتأمينات العامة، البحيرة، أبوظبي الوطنية، الفجيرة، الوثبة، ميثاق، رأس الخيمة، الشارقة»، وحافظت كل من «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، والعين الأهلية» على مستويات أرباحهما.

وتحولت 3 شركات إلى الربحية بعد أن تعرضت إلى خسائر في 2018 وهي «الخزنة وأكسا الهلال الأخضر والتأمين فيدلتي المتحدة»، بينما تحولت شركة واحدة إلى الخسائر مقارنة مع أرباحها عن 2018 وهي «تكافل الإمارات» وقلصت شركة واحدة من خسائرها هي «أورينت- يو أن بي تكافل».

وحافظت «أورينت» على صدارة ترتيب شركات التأمين في دولة الإمارات من ناحية الأرباح والأقساط المكتتبة بأرباح بلغت 355 مليوناً وأقساط مكتتبة بقيمة 3.014 مليار درهم، ثم جاءت «أبوظبي الوطنية» بأرباح لامست 194 مليوناً وبأقساط 2.982 مليار درهم، و«عمان» بأرباح بلغت 144 مليوناً وبأقساط مكتتبة بلغت 2.837 مليار درهم.

وقال جهاد فيتروني الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» أن قطاع التأمين في الإمارات شأنه شأن أي قطاع اقتصادي هو جزء من أي دورة اقتصادية قد تشهد نمواً أو تراجعاً.

أضاف فيتروني في معرض رده على أسباب تراجع أرباح شركات التأمين في 9 شهور: إن حجم الأقساط التي اكتتبتها شركات التأمين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2019 شهدت نموا جيدا بمقدار 10%، في حين أن الأرباح خالفت نمو الأقساط للفترة الماضية لأسباب عديدة.

وتابع فيتروني: إن بعض المنتجات التأمينية التي تتميز بأنها عديمة الجدوى قد ساهمت في الحد من الأرباح وأصبحنا نرى سياسة حرق أسعار لدى بعض المنتجات الأخرى وهنا يكمن الخوف بالعودة إلى ما قبل 2016 التي أضرت كثيرا بأرباح التأمين.

وقال فيتروني: جراء تلك السياسات، عملت هيئة التأمين على إيجاد نظم تشريعية وقوانين منظمة للقطاع ساهمت في كبح حرق الأسعار وعملت على تعزيز نمو أرباح الشركات في الفترة اللاحقة، أضف إلى ذلك أهمية الملاءة المالية للشركات و«المعيار المحاسبي الدولي IFRS 17».