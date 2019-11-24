«لجنة التجارة» ترفض تراخي ترامب مع «كوالكوم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت «بلومبيرج» أن «لجنة التجارة الاتحادية» الأمريكية التي وضعت نفسها في الجهة المقابلة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، دافعت عن نفسها في قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بشركة «كوالكوم» الأمريكية.

ووصفت اللجنة حكماً قضائياً مفاده أن «كوالكوم» تسيء استغلال براءات الاختراع التي تمنحها، بأنه كان صائباً. ودعت اللجنة محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم وقدمت ملفاً إلى المحكمة في سان فرانسيسكو في وقت متأخر الجمعة. وقالت: «تهاجم كوالكوم صورة كاريكاتورية للتحليل الدقيق الذي توصلت إليه المحكمة الجزئية، وتتجاهل باستمرار ما أسفرت عنه المحاكمة»، وقالت إن الأمر بإجبار «كوالكوم» على إعادة التفاوض بشأن التراخيص التي تمنحها، مناسب.

وتضع هذه القضية «لجنة التجارة الاتحادية»، في خلاف مع إدارة الرئيس ترامب، التي حذرت محكمة الاستئناف من أن أي خسارة تلحق «كوالكوم» من الممكن أن تقوض التفوق التكنولوجي والأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، التي تتقاسم مع اللجنة سلطات إنفاذ مكافحة الاحتكار، إن ممارسات «كوالكوم» لا تضر بحرية المنافسة. (د ب أ)