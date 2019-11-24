شكرا لقرائتكم خبر عن أين تكمن مشكلة لبنان وأقرانه؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد

ما ينطبق على لبنان ينطبق على العراق، وكذلك على أقرانهما من الدول العربية الأخرى التي تعاني انكشافاً أو شبه انكشاف في ديونها العامة نسبة إلى إجمالي ناتجها المحلي، والذي يفسر بالضرورة وجود عجز في الموازنة العامة تتم تغطيته بالاستدانة.

بعد كل ما جرى، كيف يمكن للبنان، كنخب سياسية تقليدية، وأيضاً كمجتمع، أن يقبلوا لأنفسهم أن يستوردوا ما قيمته السنوية حوالي 20 مليار دولار، في حين لا يستطيع الاقتصاد اللبناني سوى تصدير ما قيمته حوالي 3 مليارات دولار (بيانات عام 2018، Lebanon Economy، الصادرات والواردات اللبنانية خلال عام 2018) متناسين، في غمرة استلابهم «التنموي» الاستهلاكي، أن حكيم لبنان والعرب جبران خليل جبران كان قد أطلق تحذيره بهذا الخصوص منذ أمد بعيد، في قراءة مستقبلية لواقع أمة يرى مصيرها يتسربل أمام ناظريه. يومها قال قولته الشهيرة، التي لا زالت لا تلقى آذاناً صاغية من لدن الجميع الحكومات والشعوب، ونخص منهم بالذكر الذين يقومون على تقرير وتصميم السياسات المالية والنقدية في البلدان العربية: «ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر».

مع وجاهة الاستدراك هاهنا، بأن المشكلة ليست في الاستيراد، فالاستيراد، مثله مثل الاقتراض، الأول سيكون نافعاً إذا كان منتجاً، أي أن سلته السلعية (سلة الاستيراد) تهيمن عليها العُدد والآلات ومدخلات الصناعة الوسيطة ولقائمها وموادها الخام الموجهة نحو قطاعات وأفرع الاقتصاد الحقيقي؛ والثاني (الاقتراض) إذا كان موجهاً نحو الإنفاق الاستثماري وليس الإنفاق الاستهلاكي، أو نحو تمويل خدمة دين (قسطه + فائدته البنكية) حال أوان استحقاقه؛ أي لإعادة إنتاج دورة الدين العام واستدامة دوّامته، وبالتبعية، أعبائه الواقعة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والجزئي بالضرورة. ومشكلة الاستيراد اللبناني أنه موجه لتمويل دورة اقتصادية لقاعدة عريضة من قطاعات الأعمال غير الإنتاجية التي تشكل نمط دورة إعادة إنتاج الاقتصاد اللبناني وتستوعب جل قوة عمله.

وما ينطبق على لبنان ينطبق بالتمام والكمال على العراق الذي سبق لبنان ببضعة أيام في إطلاق «ثورته» على الطبقة السياسية الكليبتوقراطية «Kleptocracy» (حكومة ينخرها الفساد، يستغل أعضاؤها مواقعهم للإثراء من المال العام وثروات البلاد؛ بهدف تعظيم ثرواتهم وسطوتهم السياسية، وقد ينتهي المطاف بالنسخ الاستبدادية من الكليبتوقراطية، للانزلاق نحو الأوليغارشية؛ أي حكم القلة أو الحلقة الضيقة من رجال الحكم، والعراق، بدورته السياسية والاقتصادية الحالية، ليس بعيداً عن هذا المآل).

هنا يكتسب مطلب الشارع في لبنان بإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، صفة الاستعجال والأولوية القصوى (وهو ما ينطبق بالضرورة، وبصورة استثنائية بالغة، على العراق التي صُدمتُ من مطالعة رقم مهول رصدَته بعض وسائل الإعلام الأمريكية مؤخراً، ومفاده أن إجمالي الأموال المسروقة من عائدات النفط في العراق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، بلغ، 450 مليار دولار)؛ لأن ذلك سيجنب البلدين إعادة جدولة قاسية للديون والاضطرار (مهما كانت نزاهة الحكومة التي سترث التركة التي خلفتها النخبتان الحاكمتان في البلدين) اللجوء لسياسات مالية غير شعبية، لا تستقيم مع المطلب المركزي للمتظاهرين، وهو تحسين مستوى المعيشة، مثل فرض ضرائب جديدة و«تنحيف» النفقات العامة التي ستضر بقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، فضلاً عن تقليص دور وقدرة الدولة، وبالتبعية القطاع الخاص، على خلق الوظائف لاستيعاب جزء من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب (معدلها العام في لبنان 25% وبين الشباب 35%، وهو ما سبق أن أشرنا إليه في مقالنا السابق).

إذن، فإن ما ينطبق على لبنان ينطبق على العراق، وكذلك على أقرانهما من الدول العربية الأخرى التي تعاني انكشافاً أو شبه انكشاف في ديونها العامة نسبةً إلى إجمالي ناتجها المحلي، والذي يفسر بالضرورة وجود عجز في الموازنة العامة تتم تغطيته بالاستدانة من المصادر المحلية والخارجية، فيما أدى تراكم هذا العجز إلى تضخم الدين العام منسوباً إلى إجمالي الناتج.

لهذه العجوزات، بدورها، انعكاسات على وضع ميزان المدفوعات. فعدم «كفاية» الناتج السنوي الإجمالي، قبالة الطلب المحلي عليه؛ يعني تغطية الفارق بالواردات، التي تخل، إذا لم تقابل بمستوى مماثل للصادرات (وهو غير متحقق في الحالات التي نحن بصددها)، يعني في التحليل الأخير، زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، وترتيباً على سعر صرف العملة الوطنية. وهذا ما يفسر قيام بعض دول «الوفرة» العربية بوضع ودائع دولارية في البنوك المركزية لعدد متزايد من دول «الندرة» العربية الأخرى من أجل تفادي سيناريو انهيار سعر صرف عملاتها الوطنية. للحديث صلة.

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