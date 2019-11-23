شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف ريال غرامة لمنشأة صحية مخالفة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أنه بعد التحقيق مع العمالة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل تمت إحالتهم لإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات النظامية وترحيلهم وفق الإجراءات المتخذة في ذلك، داعياً جميع المنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، مؤكداً على دور المواطنين والمقيمين في التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) أو الهاتف المجاني 19911 ، وأن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة .
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