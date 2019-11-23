وزير الطاقة الروسي: إيران طلبت قرضا بملياري دولار لبناء محطات للطاقة وسكك حديدية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم السبت إن إيران طلبت من روسيا قرضا إضافيا بقيمة ملياري دولار لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسككا حديدية وعربات لقطارات الأنفاق. وأضاف "يطلبون نحو ملياري دولار... يقولون إنهم حصلوا على وعود بخمسة مليارات دولار في 2015... لدينا قروض مخصصة لهم وهم يطلبون منا رفع القيمة الإجمالية لخمسة مليارات دولار". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

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