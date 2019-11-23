شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشرقية تهنئ ”الخليج 365” بجائزتي نيويورك : نقلة رقمية مميزة والان نبدء بالتفاصيل
هنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية وأعضاء المجلس والأمانة العامة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة دار اليوم للإعلام بمناسبة تتويجها بجائزتين عالميتين في نيويورك، مؤكدين بأن هذا الإنجاز جاء بعد سلسلة من التحديثات التي مرت بها الصحيفة والتحول الإلكتروني الذي نقل الصحيفة إلى أبعاد مميزة.
وحصدت صحيفة ”الخليج 365” جائزتين عالميتين في منافسات المحفل العالمي لجائزة التميز الرقمي 2019 (ICGM)، وذلك فجر أمس الجمعة في مدينة نيويورك عن قطاع الميديا لمشروعها (E-PAPER).
وحصدت "اليوم" المركز الأول بتصويت لجنة التحكيم للمسابقة، حيث كانت الجائزة الأولى لأفضل تقنية رقمية في مجال الإعلام والترفيه، فيما جاءت الجائزة الثانية في مجال أفضل تقنية متطورة لمنتج أو خدمة جديدة.
وتعد ”الخليج 365”، أول صحيفة عربية، تمكنت من الوصول إلى المراحل النهائية بعد منافسة 300 مشروع عالمي.
وتقدم للمنافسة 300 مشروع من مختلف دول العالم، وبعد تصفيات وقع الاختيار على 32 مشروعًا، ودخلت المشاريع المقدمة مرحلة تصفية أخرى، حتى وقع الاختيار على 19 مشروعًا، ضمنها مشروع ”الخليج 365”.
وتأتي مشاركة ”الخليج 365” في المسابقة بعد ترشيح منتجها الرقمي (E-PAPER) من قبل لجنة تحكيم دولية حتى تمكنت من الوصول إلى التصفيات النهائية.
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