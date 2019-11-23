شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على أسهم أرامكو وسط توقعات بالتغطية عدة مرات والان نبدء بالتفاصيل
وعزا المحللون الإقبال إلى عدة عوامل منها موثوقية الشركة لدى المستثمرين، ومكانتها العالمية، والسعر غير المتوقع للسهم الجاذب للمستثمرين، إضافة إلى طرح آلية جديدة لإعادة الفائض للمكتتبين.
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