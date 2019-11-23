شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على أسهم أرامكو وسط توقعات بالتغطية عدة مرات والان نبدء بالتفاصيل

توقع محللون ومتخصصون تغطية اكتتاب أرامكو السعودية أكثر من مرة وسط إقبال غير مسبوق من جانب الأفراد والشركات الاستثمارية، نتيجة التسهيلات الائتمانية وإمكانية الاكتتاب إلكترونيا، مشيرين إلى أنه على مدى الـ 6 أيام الماضية شهدت أروقة المصارف وفروع الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك المصرفية المشاركة في تقديم خدمات الاكتتاب إقبالا كثيفا من جانب السعوديين والمقيمين على حد سواء. وعزا المحللون الإقبال إلى عدة عوامل منها موثوقية الشركة لدى المستثمرين، ومكانتها العالمية، والسعر غير المتوقع للسهم الجاذب للمستثمرين، إضافة إلى طرح آلية جديدة لإعادة الفائض للمكتتبين.

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