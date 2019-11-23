شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تريليونات ريال ارتفاعا متوقعا في حجم السوق المالية والان نبدء بالتفاصيل

أشار المحلل المالي صالح اليحيى إلى أن الإقبال على اكتتاب أرامكو يعود إلى عدة عوامل منها الاهتمام الحكومي، ومكانة أرامكو العالمية والسعر غير المتوقع للسهم الجاذب للمستثمرين، وطرح آلية جديدة لإعادة الفائض للمكتتبين، إضافة إلى ضمان توزيع أرباح سنوية بما يعاد 4.6%، والأسهم المجانية

وتوقع زيادة وزن مؤشر السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، وستضيف نحو 6 تريليونات ريال إلى قيمة السوق، مقارنة بالقيمة الحالية التي تقدر بنحو 1.8 تريليون ريال فقط، فيما ستبلغ بعد إدراج أرامكو سبعة تريليونات و800 مليار ريال مما يجعلها قائدة للسوق في تحركاته المقبلة.