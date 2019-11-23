شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تريليونات ريال ارتفاعا متوقعا في حجم السوق المالية والان نبدء بالتفاصيل
وتوقع زيادة وزن مؤشر السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، وستضيف نحو 6 تريليونات ريال إلى قيمة السوق، مقارنة بالقيمة الحالية التي تقدر بنحو 1.8 تريليون ريال فقط، فيما ستبلغ بعد إدراج أرامكو سبعة تريليونات و800 مليار ريال مما يجعلها قائدة للسوق في تحركاته المقبلة.
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