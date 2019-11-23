شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الحوكمة والشفافية تعززان الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان، أن رغبة المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية والمؤسسات في الاستثمار في شركة أرامكو، وحصر الاكتتاب على السعوديين والمقيمين والخليجيين والمستثمرين المؤهلين الأجانب واتفاقيات المبادلة تعد مؤشرا على الإقبال الكثيف، لزيادة استثماراتهم عن طريق التمويل المقدم من البنوك، وذلك لثقتهم في شركة أرامكو ومكانتها العالمية.

وأضاف، إن الأثر الاقتصادي يتجلى في دخول مستثمرين جدد من الداخل والخارج، وزيادة حوكمة الشركة والشفافية، ورفع كفاءاتها إلى أعلى مستوى، مما يحسن من أرباحها ونموها.