شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الحوكمة والشفافية تعززان الأرباح والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف، إن الأثر الاقتصادي يتجلى في دخول مستثمرين جدد من الداخل والخارج، وزيادة حوكمة الشركة والشفافية، ورفع كفاءاتها إلى أعلى مستوى، مما يحسن من أرباحها ونموها.
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