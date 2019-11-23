شكرا لقرائتكم خبر عن %10 تأثيراً متوقعاً على المؤشر العام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الجبلي أن الإقبال المرتفع من الصناديق الاستثمارية من الممكن أن يدفع إلى رفع حصة الاكتتاب من 1.5% إلى 3%، حتى تتم تلبية رغبات المكتتبين، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي على سوق الأسهم سيكون مرتفعا بعد احتساب نسبة أرامكو، فيما سيكون التأثير المباشر 10% على المؤشر العام للسوق.
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