الاقتصاد

%10 تأثيراً متوقعاً على المؤشر العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن %10 تأثيراً متوقعاً على المؤشر العام والان نبدء بالتفاصيل

قال المحلل الفني عبدالله الجبلي: إن الاكتتاب على أرامكو شهد إقبالا كثيفا من الأفراد، مشيرا إلى وجود خطة استباقية للمصارف لتنويع طرق الاكتتاب، فيما أرجع الإقبال الكثيف إلى أن أرامكو عملاق في سوق النفط مما يزيد من موثوقيتها لدى المستثمرين.

وأوضح الجبلي أن الإقبال المرتفع من الصناديق الاستثمارية من الممكن أن يدفع إلى رفع حصة الاكتتاب من 1.5% إلى 3%، حتى تتم تلبية رغبات المكتتبين، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي على سوق الأسهم سيكون مرتفعا بعد احتساب نسبة أرامكو، فيما سيكون التأثير المباشر 10% على المؤشر العام للسوق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر %10 تأثيراً متوقعاً على المؤشر العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا