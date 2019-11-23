شكرا لقرائتكم خبر عن %10 تأثيراً متوقعاً على المؤشر العام والان نبدء بالتفاصيل

قال المحلل الفني عبدالله الجبلي: إن الاكتتاب على أرامكو شهد إقبالا كثيفا من الأفراد، مشيرا إلى وجود خطة استباقية للمصارف لتنويع طرق الاكتتاب، فيما أرجع الإقبال الكثيف إلى أن أرامكو عملاق في سوق النفط مما يزيد من موثوقيتها لدى المستثمرين.

وأوضح الجبلي أن الإقبال المرتفع من الصناديق الاستثمارية من الممكن أن يدفع إلى رفع حصة الاكتتاب من 1.5% إلى 3%، حتى تتم تلبية رغبات المكتتبين، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي على سوق الأسهم سيكون مرتفعا بعد احتساب نسبة أرامكو، فيما سيكون التأثير المباشر 10% على المؤشر العام للسوق.