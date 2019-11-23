شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة نوعية تدعم السيولة والتداولات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أنه تم تحديد إجمالي نسبة الطرح عند 1.5٪ من إجمالي أسهم الشركة، وبناء على نسبة الطرح والنطاق السعري المحدد، فإن اكتتاب أرامكو سيجمع بين 24 و25.6 مليار دولار، فيما حصرت أرامكو عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المالية المؤهلة، مما يمنح الأولوية للمستثمرين السعوديين ليساهموا في هذا الصرح الوطني الكبير.
ولفت إلى أن طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب العام سيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية، لا سيما أن الطرح سيرفع مستويات السيولة ويعزز حجم التداولات في مؤشر السوق السعودي «تداول»، ليعزز من حجم سوق الأوراق المالية السعودي ووضعه بين كبريات الأسواق العالمية.
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