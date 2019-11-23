شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة نوعية تدعم السيولة والتداولات والان نبدء بالتفاصيل

أفاد الأمين العام لأحد الصناديق الاستثمارية الحكومية الدكتور عبدالله الدخيل، بأن اكتتاب أرامكو الذي يعد الأضخم في التاريخ وضع السوق في المركز الأول عالميا من حيث القيمة وحجم الطرح، مشيرا إلى وجود تفاعل إيجابي من المستثمرين بشأن ضيق النطاق السعري المعلن، الذي يمنح أريحية للمكتتبين ويعكس موثوقية التقييم المعلن.

وأوضح أنه تم تحديد إجمالي نسبة الطرح عند 1.5٪ من إجمالي أسهم الشركة، وبناء على نسبة الطرح والنطاق السعري المحدد، فإن اكتتاب أرامكو سيجمع بين 24 و25.6 مليار دولار، فيما حصرت أرامكو عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المالية المؤهلة، مما يمنح الأولوية للمستثمرين السعوديين ليساهموا في هذا الصرح الوطني الكبير.

ولفت إلى أن طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب العام سيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية، لا سيما أن الطرح سيرفع مستويات السيولة ويعزز حجم التداولات في مؤشر السوق السعودي «تداول»، ليعزز من حجم سوق الأوراق المالية السعودي ووضعه بين كبريات الأسواق العالمية.