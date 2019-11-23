شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط إلى 63.55 دولار والان نبدء بالتفاصيل

نزلت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في قرابة شهرين أمس الجمعة، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا بنحو 0.7% إلى 63.55 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.14 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا أو 0.8%.

يأتي ذلك في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي سيزيل بعض الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالمي، وكان ذلك أكثر من كاف ليطغى على أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجون كبار للنفط دفعت الأسعار للارتفاع في الجلسة السابقة.