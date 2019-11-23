الاقتصاد

سيدات أعمال الشرقية ينقلن تجاربهن الريادية إلى الشابات المبتدئات

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أكدت سيدات وشابات أعمال في المنطقة الشرقية أن دعم القيادة الرشيدة لتمكين المرأة دفع العديد من النساء إلى التطلع للعمل في عدة مجالات لا سيما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرات إلى أنه يجب أن تضع المبتدئات من شابات الأعمال عدة أهداف في بداية طريقهن لتحقيق النجاح في سوق العمل، على رأسها: دراسة العمل جيدًا ومعرفة كل جوانبه، وتطوير العمل، وصقل المهارات بالتدريب، والعزيمة، وعدم الالتفات إلى المعارضين، فضلًا عن عدم التكبر وخوض التجارب بشجاعة للتغلب على الصعوبات التي تواجه شابات الأعمال.

وقالت سيدة أعمال في مجال المطاعم نورة المقيطيب: إنها بدأت في عام 2008، ولم يكن متوافرا حينها تصاريح نسائية لفتح المطاعم، ولكنها حصلت بصعوبة على التصريح، وفتحت الباب لعدد من النساء للحصول على التصاريح، مطالبة السيدات بمعرفة النظام قبل الدخول في المشروعات لكي يكون لديهن قراءة جيدة قبل الإقدام على العمل.

وأكدت المهندسة آيلا الشدوي أنه يجب على المقبلات على الأعمال في بداية مسيرتهن عدم التكبر ووضع أنفسهن بكل خطوة في المكان المناسب واستغلال وجودهن في المنصب، ليس فقط لتفعيل دور المرأة بل لتطور نفسها وصقل مهاراتها من خلال التدريبات.

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من جانبها، ذكرت ياسمين الأحمد مبتدئة في ريادة الأعمال أنها حصلت على الكثير من الدعم والتوجيه في مجالي التصميم والجرافيك.

وذكرت ريم العليان المبتدئة في مجال ريادة الأعمال أنها حاصلة على شهادة تميزها عن غيرها إلا أنها كانت بحاجة لهذا الاجتماع، والانخراط برائدات الأعمال وأخذ تجاربهن، حتى تكون قادرة على عدم تكرار العقبات التي وقعت بها سيدات الأعمال.

وأكدت القنصل الأمريكي بالظهران راتشنا كورهونن لـ«اليوم» أن اليوم العالمي لريادة الأعمال يضيف للسيدات السعوديات، خصوصا مع أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى زيادة نسبة المرأة في سوق العمل. جاء ذلك في أسبوع رواد الأعمال بالقنصلية بالظهران.

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