شكرا لقرائتكم خبر عن %0.4 ارتفاعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1470.70 دولار للأوقية.
ووافقت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي على تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج وإرسال تحذير للصين بشأن حقوق الإنسان، وهو ما يثير استياء الصين.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس: إن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة وتسعى لتجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الرد حين تقتضي الضرورة.
وطغى التحوط على رهانات المستثمرين وتسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق منذ بدء اندلاعها قبل 16 شهرا، وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.65 إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7% حتى الآن هذا الأسبوع.
وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1768.91 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر.
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