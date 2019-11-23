«جينيسيس» تطلق تجربة «شوب إن شوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «جينيسيس» عن توفير تجربة خدمة متميزة للعملاء، تتوافق مع المعايير العالمية لتسوق السيارات الفاخرة، وذلك عبر ابتكار متجر «شوب إن شوب» ونظام ما بعد البيع في العديد من إمارات الدولة.

وقامت جينيسيس في هذا الإطار، بالجمع بين تجارب العملاء الفائقة والتصميم الفريد والأناقة الفائقة للعلامة التجارية والمزايا الاستثنائية في جميع مجالات المبيعات والخدمات، حيث تم افتتاح العديد من المراكز في الشارقة (للمبيعات والخدمات) ودبي والفجيرة ورأس الخيمة (لخدمة ما بعد البيع)، والتي تعتبر نقاط اتصال متطورة للعملاء.

وقال سعد بلدا، مدير تطوير الشبكات الإقليمي في «جينيسيس إفريقيا والشرق الأوسط»: تتعهد جينيسيس بابتكار التصاميم الأنيقة بالتزامن مع التزامها بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في جميع جوانب المنتجات والخدمات. من هنا قمنا باتخاذ موقف حاسم لناحية إنشاء مرافق عالية الجودة تجسد شخصية «جينيسيس» التجارية. وفخورون بتقديم مفهوم تصميم معياري لصالات العرض القابلة للتوسع والتكيّف في جميع بيئات البيع بالتجزئة، وذلك عبر إطلاق تجربة «شوب إن شوب»، وذلك بالتعاون مع مجموعة جمعة الماجد.