أسواق النفط حجر الأساس في خطط الاستثمار والتحوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت أسواق النفط العالمية، على حيز كبير من الخطط والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الدول والشركات الاستثمارية العالمية، وذلك في سبيل بحثها عن أفضل الفرص والحلول الممكنة لتجاوز تقلبات أسواق الطاقة، والتبعات التي تفرضها الحروب التجارية.

وتعتبر الدول النفط، حجر الأساس الذي تعتمد عليه جميع القطاعات المالية والاقتصادية والعلاقات التجارية، في ظل توقعات إيجابية تحيط بالقطاع النفطي مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، بعد أن شهدت انخفاضات نهاية العام المنصرم تجاوزت 20%، خلال فترة وجيزة.

وأشار تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي إلى أنه وعلى الرغم من حالة التذبذب التي مر بها قطاع الطاقة العالمي في سنوات ماضية، فإن حالة من الاستقرار سادت عليه مؤخراً بعد أن وصل سعر النفط متوسط 60 دولاراً للبرميل الواحد.

وأكد التقرير، قدرة القطاع على تخطي التحديات على الرغم من تخمة المعروض واستمرار الأزمات التجارية والموجات التي تواجهها منطقة اليورو، ما يدل على قوة القطاع وقدرته على دعم خطط الاستثمار والنمو على مستوى القطاعين العام والخاص ضمن الدول المنتجة، وما لذلك من تأثير مباشر على أداء الشركات واقتصادات الدول على حد سواء.