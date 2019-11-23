شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر ويتجه لثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في شهرين، أمس الجمعة، حيث يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وسط أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجون كبار للنفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتتداول عند 64.07 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 12 سنتاً لتتداول عند 58.46 دولار.
ولامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر/أيلول الخميس، بعد أن ذكرت «رويترز» أن (أوبك) وروسيا ستمددان على الأرجح تخفيضات الإنتاج القائمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف 2020، حين تجتمعان في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.
وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت قد انخفضت في بداية الجلسة 42 سنتاً أو 0.7 في المئة إلى 63.55 دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.14 دولار للبرميل، منخفضاً 44 سنتاً أو 0.8 في المئة، بسبب المخاوف التجارية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، نقلاً عن مصادر لم تحددها، أن الصين دعت كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين، في ظل استمرار المساعي لإبرام اتفاق محدود على الأقل.
وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء السوق لدى سي.إم.سي للأسواق والوساطة بالأسهم في سيدني: «العامل الرئيسي لتوقعات الطلب على النفط يتمثل في المفاوضات التجارية (بين الولايات المتحدة والصين) المستمرة حالياً. مع اقتراب النفط من أعلى نطاقات التداول التي سجلها في الآونة الأخيرة ليس من المفاجئ أن نرى بعض الضغوط البيعية خلال الجلسة».
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