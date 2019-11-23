«كريم»: العمل في الإمارات مستقل عن «أوبر».. ولا زيادة في الأسعار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد



أكدت شركة «كريم»، أنها لم ترفع أسعارها في الإمارات عقب استحواذ «أوبر» عليها رسمياً في شهر مارس/آذار الماضي، فيما خفضت أسعارها في بعض الدول كالكويت ومملكة البحرين بنسبة تصل إلى 30٪، مقارنة بالأسعار السابقة.

وقال باسل النحلاوي، مدير عام شركة «كريم» في الإمارات وباكستان، ل«الخليج»: إن الشركة لا تزال تعمل في الإمارات والدول التي تتواجد بها بشكل مستقل تماماً عن شركة «أوبر» وأنها تتبع استراتيجية محددة لا تمت بصلة لصفقة الاستحواذ، وذلك رداً عن قيام «كريم» بتخفيض استثماراتها أو الاستغناء عن كوادر وظيفية بعد صفقة الاستحواذ ونفى النحلاوي تأثر عائدات «كريم» في السعودية والكويت على وجه الخصوص بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتأسست «كريم» في دبي العام 2012 كشركة ناشئة لتصل بعدها إلى العالمية بعد استحواذ أوبر عليها رسمياً خلال مارس/آذار الماضي مقابل 3.1 مليار دولار (11.377 مليار درهم)، تتكون من 1.7 مليار دولار سندات قرض قابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً، وبقيت عملية الاستحواذ على «كريم» خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، فيما توقعت «أوبر» إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2020.

وقال النحلاوي عن حجم أعمال الشركة وانتشارها في الإمارات: إن أسطول شركة «كريم» في الإمارات يتعدى حالياً 6000 مركبة لخدمة حجز المشاوير.

وعن المدن الإماراتية التي تعمل بها «كريم» قال النحلاوي: تعمل الشركة حالياً في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، وتتطلع الشركة لتوسيع خدماتها في جميع أنحاء الدولة.

أضاف، نعمل في الشارقة حالياً بشكل دائم عبر خدمتي الحجز الفوري والحجز لوقت لاحق وذلك بالتوافق مع القوانين التنظيمية المعمول بها في المدينة.

ورداً على آخر المستجدات المتعلقة باعتزام «كريم» توفير خدمات نقل البضائع والمأكولات عبر الطائرات الموجهة «الدرونز» وتطوير سيارة ذاتية القيادة وهل تم إلغاء أو تأجيل هذه الخطوة قال النحلاوي: هذا لا يزال مجالاً نشطاً بالنسبة ل«كريم» وتواصل العمل عليه، مشيراً إلى أن طائرات التسليم بدون طيار تتطلب شراكة وثيقة مع الحكومات والهيئات التنظيمية لضمان السلامة وللحصول على الموافقات المطلوبة لتقديم مثل هذه الخدمات، مؤكداً استمرار هذه المناقشات مع الجهات المعنية.

وبالإشارة إلى عدد الدول التي تتواجد فيها «كريم» والدول التي تعتزم دخولها قريباً في المنطقة وإفريقيا أوضح باسل النحلاوي المدير العام لشركة كريم في الإمارات وباكستان، أن الشركة توفر خدماتها حالياً في أكثر من ١٢٠ مدينة في ١٤ دولة وأنها تسعى لتوفير خدماتها في دول لا يمكن الكشف عنها حالياً ولكنها في شمال إفريقيا.

ووفقاً لاتفاقية الاستحواذ، تستحوذ «أوبر» على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة ب«كريم» في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقاً رئيسية من ضمنها: الإمارات ومصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية.

وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون «كريم» مملوكة بالكامل لشركة «أوبر»، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري، وسيقود أعمال «كريم» أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة يتكوّن من 3 أعضاء ممثلين عن «أوبر» وعضوين اثنين ممثلين عن «كريم»، وسوف تقوم كل من «أوبر» و«كريم» بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.