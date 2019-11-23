«العقار» و«البنوك» يضغطان على الأسهم في أسبوع سلبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

طغت عمليات البيع على مؤشرات الأسهم المحلية، عقب أسبوع واحد على انقضاء النتائج الفصلية للشركات، والتي جاءت متفاوتة بين الخسارة والربحية، مع ملاحظة تسجيل بعض الأسهم أداء أسبوعياً جيداً، بالرغم من الأداء السلبي لأسهم أخرى والتي تراجعت بمؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية 1.87%، وهبط ب«دبي»0.6%.

اجتذب «العربية للطيران» أكثر التداولات خلال أسبوع في سوق دبي، بقيمة 166 مليون درهم، وارتفع 2.14% مغلقاً عند 1.43 درهم، فيما جذب «الإمارات دبي الوطني» سيولة ب121 مليون درهم، وارتفع على أثرها 2.99% مغلقاً عند 12.05 درهم.

من بين الأسهم التي شهدت أداء إيجابياً «العالمية القابضة»، حيث احتل المركز الثالث في التداولات بسوق أبوظبي، مستقطباً 67.68 مليون درهم، وارتفع بنسبة أسبوعية 7.62% ليغلق عند 5.65 درهم.

وتركزت مشتريات الأجانب (غير العرب) في أسبوع على «العربية للطيران»، و«الإمارات دبي الوطني» رفقة «دانة غاز» الذي ارتفع بنسبة أسبوعية 2.39% مغلقاً عند 0.9 درهم، بالإضافة «جي إف إتش» رغم نزوله 2.35%.

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.3 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في دبي، و1.09 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.35 مليار سهم، توزعت بواقع 948.6 مليون سهم في دبي، و399.5 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 24.57 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع عند مستوى 5041.73 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة.

وانخفض قطاع البنوك 2.52% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 2.57%، و«أبوظبي التجاري» 1.7%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.39%.

وهبط قطاع العقار 2.16% نتيجة هبوط «الدار» 2.23%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.13%.

ونزل قطاع الاتصالات 1.08% متأثراً بنزول «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الاستثمار 0.37% بفعل نزول «الواحة كابيتال» 0.81%، وذلك أمام ارتفاع «إشراق» 0.57%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة قرب 1% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.39%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%، وذلك في مقابل انخفاض «طاقة» 3.98%.

سوق دبي

سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً أسبوعياً إلى مستوى 2684.28 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والاستثمار في مقابل ارتفاع البنوك والنقل.

وهبط قطاع العقار 3% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 0.73%، و«أرابتك» 27.7%، و«داماك» 7.12%، و«ديار» 1.66%، و«إعمار للتطوير» 6.9%، و«إعمار مولز» 2.05%، وذلك في مقابل ارتفاع وحيد في القطاع وجاء ل«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.34%.

وتراجع قطاع الاستثمار 3% إثر تراجع «دبي للاستثمار» 3.1%، و«سوق دبي المالي» 4.14%، بالرغم من ارتفاع «شعاع كابيتال» 1.99%.

وبالعكس، صعد قطاع البنوك 0.7% نتيجة صعود «الإمارات دبي الوطني» 2.99%، وذلك بالرغم من هبوط «دبي الإسلامي» 1.68%.

وزاد قطاع النقل 1% معززاً بمكاسب «العربية للطيران» 2.14%، و«أرامكس» 0.56%، أمام تراجع «الخليج للملاحة» 1.06%.

توجه السيولة

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، جاء في الصدارة «أبوظبي الأول» بقيمة 169.4 مليون درهم، وأغلق عند 15.18 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بقيمة 95.75 مليون درهم، مغلقاً عند 16.52 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات وصلت إلى 67.7 مليون درهم، وأقفل عند 5.65 درهم.

واجتذب «العربية للطيران» أكثر التداولات خلال أسبوع في سوق دبي،، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 146 مليون درهم، وأقفل عند 5.28 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات وصلت إلى 124.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.11 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وبشأن الارتفاعات في سوق دبي خلال أسبوع، كان المقدمة ل«الإمارات دبي الوطني» بارتفاعه 2.99% مغلقاً عند 12.05 درهم، تلاه «العربية للطيران» بارتفاعه 2.14% عند 1.43 درهم، ثم «شعاع كابيتال، بارتفاعه 1.99% عند 0.97 درهم.

وفي المقابل، سجل «أرابتك» الانخفاض الأكثر بنسبة 27.68% وأغلق عند 1.28 درهم، تلاه، «المصرف الخليجي التجاري» بنزوله 14.64% إلى 0.41 درهم، ثم «السلام القابضة» بتراجعه 12.41% إلى 0.346 درهم.

وسجل «ريم للاستثمار» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 15% مغلقاً عند 23 درهماً، تلاه «الوطنية للتكافل» بارتفاعه 14.89% ليغلق عند 0.517 درهم، ثم «أكسا للتأمين»، وزاد 14.86% عند 0.402 درهم.

وبالعكس، كان التراجع الأكبر ل«بنك الاستثمار» بنسبة 26.6% مغلقاً عند 1.49 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية»، وانخفض 10% ليغلق عند 0.81 درهم، ثم «الاتحاد للتأمين»، بنزوله 9.93% مغلقاً عند 0.635 درهم.

تداولات الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 133.67 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و128.07 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 133.67 مليون درهم محصلة بيع، منها 17.16 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و116.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والخليجيين، بصافي استثمار بلغ 38 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 12 مليون درهم محصلة شراء العرب، و26 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 38 مليون درهم محصلة بيع، منها 14 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و24 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 4.3 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 32.5 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، فقد اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 32.5 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 4.3 مليون درهم محصلة بيع.