«الإنماء العربية» تعتزم إطلاق مشروع في مصر بـ 10 مليارات دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد يوسف النويس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإنماء العربية بأن الشركة بالتعاون مع عدد من شركائها بصدد إطلاق مشروع متخصص في مجال البتروكيماويات في منطقة العين السخنة في مصر بتكلفة تناهز 10 مليارات دولار أمريكي.

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستكون في شركة ماربون هولدينج التي ستتولى تطوير مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات الذي سيجري البدء بتنفيذه في النصف الاول من العام الجاري على أن يبدأ الانتاج في العام 2024 حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج المصنع 4 ملايين طن متري من البولي ايثلين و500 الف طن متري من البولي بوري بولين. وذكر النويس أن حجم أعمال شركة الانماء العربية يبلغ 400 مليون درهم في الوقت الراهن، معرباً عن توقعاته بارتفاع هذه الاعمال عقب الاكتشافات البترولية التي جرى الاعلان عنها في أبوظبي والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير هام على أعمال الشركات الوطنية الاماراتية، ويفتح المجال لهذه الشركات بتعزيز تعاونها مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها.

وأشار الى أن المجموعة تتعاون مع 200 شركة إقليمية وعالمية في مجال الخدمات النفطية من أوروبا والصين والهند وغيرها من الدول الاخرى.