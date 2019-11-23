«آي إي سي تيليكوم» تتفاوض مع 3 شركات لتقديم خدمات الإنترنت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



قدمت مجموعة «آي إي سي تيليكوم» حلول الاتصالات إلى جانب شركائها الاستراتيجيين؛ شركة الثريا، وإنتيليان، وياه كليك لزوار معرض ومؤتمر أديبك 2019، وفرصة شاملة للإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بسات كوم في محطة واحدة، وذلك في خطوة رائدة من المجموعة لدعم الطلب المتزايد على اتصالات الوقت الحقيقي عبر قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، حيث تلقى زوار معرض أديبك استشارات شاملة حول كيفية استخدام أحدث تقنيات الأقمار الصناعية لتحقيق ميزة تنافسية.

هذا ما أكده نبيل بن سوسيه، المدير التنفيذي لمجموعة «آي إي سي تيليكوم» الشرق الأوسط في حديثه ل«الخليج»، وقال: «تسهم التقنيات الرقمية في إعادة كتابة المشهد التشغيلي لكافة القطاعات تقريباً، ولم يعد بإمكان صناعة النفط والغاز أن تبقى في مؤخرة الركب. تؤكد جميع المؤشرات أن عام 2020 سيكون مهماً جداً لشركات الطاقة في الشرق الأوسط لتسريع عملية التحول الرقمي، وزيادة اعتماد الحلول الجديدة للحفاظ على استدامتها وقدرتها التنافسية، خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار تقارير شركة وود ماكنزي للاستشارات وأبحاث الطاقة، التي تشير إلى أن اعتماد أحدث التقنيات سيمكّن قطاع البترول والطاقة من توفير ما يصل إلى 73 مليار دولار في غضون خمس سنوات، في مجال التنقيب والإنتاج.

وقال سوسيه، إن المجموعة لديها مشروع تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بأسعار تنافسية في مناطق الافشور، ويجري الحديث مع «أدنوك» عن هذا المجال حالياً، كما أننا نقدم مشروع خدمات الإنترنت للسفن، ونحن نتفاوض مع 3 شركات في الإمارات لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، منها شركة الجابر وأدنوك لوجسيستك، مشيراً إلى أن حجم أعمال المجموعة في الإمارات يصل إلى 20 مليون دولار، وأن حجم الأعمال ينمو وهناك آفاق واعدة للعمل في قطاع الطاقة في الإمارات والمنطقة.

وتشير أحدث الدراسات إلى أن التحول الرقمي في صناعة الغاز من الآن، وحتى عام 2025، سيؤدي إلى إضافة ما يقارب 1.6 تريليون دولار من القيمة لصناعة النفط والغاز للعملاء والمجتمع بصورة أوسع. ووفقاً لتقرير مؤسسة IDC للأبحاث، سيستمر نمو إنترنت الأشياء بنسبة 81%، ليصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021. وسيساعد هذا النمو في تسهيل وتحسين اتصالات الطواقم، والوصول إلى الإنترنت والأداء التشغيلي السلس، مما يوفر فرصاً جديدة لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط.

وقال سامر بازيان، نائب رئيس مبيعات ياه كليك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ل«الخليج»: يوفر حل IEC Welfare خدمة اتصالات سلسة وفعالة من حيث التكلفة، بفضل استخدام ياه كليك للكفاءات التي توفرها تقنيات HTS على مدى نطاق Ka العريض. وهذه ميزة مهمة جداً، خاصة مع استمرار نمو الطلب على نطاق ka في دولة الإمارات على أساس سنوي بنسبة 10%، وزيادة الطلب عليه لأفراد الطواقم بنسبة 40%.

وأضاف أن المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت بنسبة 5%، ولم يعد حقل النفط الرقمي مفهوماً؛ بل حقيقة وواقعاً يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع النفط والغاز. ويمكن أن يساعد استخدام حلول الجيل التالي من الأقمار الصناعية في خفض تكاليف التنقيب، مع المحافظة على تحسين الكفاءة.