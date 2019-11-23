شكرا لقرائتكم خبر عن «البواردي» تعتزم شراء فندق في زيمبابوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت البواردي للاستثمار بدبي، أمس، أنها ستشتري فندق ميكليس في زيمبابوي مقابل 20 مليون دولار، وستقوم بتطوير إحدى أكثر منشآت الإقامة شهرة في البلد الواقع في جنوب القارة الإفريقية.
وقالت البواردي إن الاستثمار نال موافقة لجنة بورصة الأسهم والمنافسة في زيمبابوي، بينما سيقوم المساهمون بالتصويت على العملية الشهر القادم.
وقال مسؤول من فندق ميكليس لـ«رويترز» إن من المتوقع أن تنفق البواردي ما يصل إلى 30 مليون دولار لتحديث الفندق. ويحوي الفندق، الذي أنشئ عام 1915، نحو 312 غرفة. «رويترز»
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