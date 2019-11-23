أهم الأحداث في القطاع خلال الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 246% إلى521 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2019 مقارنة ب149 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى نمو الدخل من بنود أخرى إلى 462 مليون درهم نتيجة لقيد أصول مالية مرتبطة بالاحتياطيات واستحقاقات تعاقدية أخرى. وفي المقابل تأثرت النتائج المالية نتيجة لقيد مخصصات بقيمة 220 مليون درهم وترتبط هذه المخصصات بحقل «ميراك-1» في مصر، والذي تم حفره في الربع الثالث من العام الجاري، لكن تبين عدم احتوائه على كميات تجارية من الهيدروكربونات. وعند استثناء الزيادة في الدخل من بنود أخرى والمخصصات، فإن صافي الأرباح من العمليات التشغيلية الاعتيادية يكون قد ارتفع بنسبة 85% إلى 279 مليون درهم مقارنة ب149 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2018.

ويرجع هذا الارتفاع الكبير في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق عقب إنجاز مشروع التوسعة والتطوير في الإقليم بنجاح خلال الربع الثالث 2018، إلى جانب تحقيق وفورات في تكاليف خدمة الدين.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن شراكة مع هانيويل لتطبيق أحد أكبر مشاريع الصيانة التنبؤية في قطاع النفط والغاز.

وبموجب شروط الاتفاقية، التي تستمر لمدة 10 سنوات، تستفيد أدنوك من منصة التحليلات التنبؤية الحديثة لشركة هانيويل لرصد وتحليل كفاءة أصولها وسلامتها ورفع فعاليتها إلى أقصى حد، وذلك في مختلف عملياتها التي تشمل الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمعالجة والتكرير والتصنيع. وتستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتوأمة الرقمية لرصد الأصول وكفاءتها وتحليل البيانات، ومن ثم التنبؤ بالأعطال قبل حصولها وتجنب احتمالية توقف المعدات بشكل مفاجئ، وبالتالي تقليل فترات صيانة المعدات غير المخطط لها، وزيادة الموثوقية والأمان وتمكين «أدنوك» من التوفير على صعيد التكاليف. ويعد مشروع الصيانة التنبؤية في أدنوك جزءاً من برنامج التحليلات والتشخيصات المركزية «CPAD» الرائد للشركة الذي يدعم استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 ويسهم في الوصول إلى تطبيق مفهوم «النفط والغاز 4.0»، وذلك عن طريق تحقيق نقلة نوعية في عمليات الشركة لزيادة القيمة من كل برميل نفط تنتجه مع توفير أكبر عوائد ممكنة لدولة الإمارات. من جهتها أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية عن مشروع لحقل تخزين للغاز في الشارقة. وأوضحت أن المشروع، سيتم تنفيذه في حقل مويعيد بمنطقة الصجعة بإمارة الشارقة، ويستهدف تخزين كميات إضافية من الغاز لمواجهة احتياجات الإمارة خلال فصول السنة، خاصة فصل الصيف، إلى جانب القدرة على التعامل مع متغيرات سوق الغاز، خاصة متغيرات ارتفاع الأسعار وتداعياتها على الدولة. جدير بالذكر أن الشارقة تعتمد حالياً في توفير احتياجاتها من الغاز على غاز شركة أدنوك، إضافة إلى غاز شركة دولفين للطاقة.