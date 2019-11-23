جمارك دبي تختتم برنامجاً تدريبياً تخصـصياً لتطويـر كوادرهـا البشريـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



انطلاقاً من حرصها على تطوير كوادرها البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية، اختتمت جمارك دبي ممثلة في إدارة الموارد البشرية البرنامج التدريبي التخصصي المهني لتطوير الموارد البشرية، وتدريب 54 موظفاً في مجال الإدارة الحديثة للموارد البشرية، وتزويدهم بالمعنى الدقيق لمفهوم «الموارد البشرية كشريك للأعمال».

ونُفذ البرنامج بالتعاون مع المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية CIPD، إذ أسهم البرنامج في استكشاف الموظفين لأفضل الممارسات في مجال الإدارة الحديثة للموارد البشرية، وتزويدهم بالمعنى الدقيق لمفهوم «الموارد البشرية».

وأكد محمد الغفاري مدير إدارة الموارد البشرية، أن جمارك دبي تولي أهمية كبرى لمواردها البشرية، ضمن خطتها الاستراتيجية، وصقل مهارات الموظفين بإلحاقهم بدورات تدريبية وبرامج أكاديمية متخصصة، تلبي رؤية القيادة بضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، لكونهم رأسمال دولتنا الحقيقي.

وقالت أسماء أحمد مدير أول تنفيذ البرامج التدريبية: إن البرنامج أسس قاعدة صلبة من الكوادر البشرية القادرة على تحمل مسؤولياتها بكل مهنية واحتراف، وبناء فريق عمل مؤهل وكفء، من خلال محاور أساسية تمت مناقشتها في البرنامج مشتملة على معايير عالمية في التدريب والتطوير، تعود بمردود إيجابي في تحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للقدرات.