422 شركة سياحية جديدة تدخل دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

سجل القطاع السياحي في دبي دخول حوالي 422 شركة سياحية في 9 أشهر الأولى من عام 2019، مسجلاً نسبة نمو مرتفعة جداً وصلت إلى حوالي 150%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2018، والذي سجل دخول 169 شركة سياحية؛ الأمر الذي يدل على المكانة البارزة التي يحظى بها القطاع في دبي تحديداً والإمارات على وجه العموم، وذلك بحسب بيانات اقتصادية دبي.

كما شهد القطاع نمواً بسيطاً في تجديد رخص الشركات السياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.6%؛ إذ تم تجديد حوالي 1665 رخصة سياحية في 9 أشهر الأولى من 2019، مقابل تجديد 1655 رخصة سياحية في الفترة ذاتها من 2018، وهو الأمر الذي يؤشر على حفاظ القطاع السياحي على زخمه ومكانته المهمة والبارزة في اقتصاد دبي.

ويشكل قطاع السياحة حالياً، أحد الروافد المهمة للدخل في الإمارة وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة المقبلة في ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها دبي من بنية تحتية حديثة ومتطورة، وطبيعة متنوعة وخلابة، ومرافق سياحية وفندقية ضخمة، ومعالم تاريخية تضرب جذورها في عمق التاريخ، فكل ذلك وغيره يشير إلى أن قطاع السياحة في الإمارة سيشهد طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة، وستغدو دبي وجهة سياحية فريدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما يعد القطاع إحدى الركائز الأساسية لتنويع الموارد الاقتصادية في دبي، والارتقاء بمكانتها لجعلها في طليعة المدن الأكثر زيارة في العالم، ولذا فإن الأولوية تتمحور دائماً حول تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، وتمكين القطاع وتطوير قدراته، حتى يتمكن من الإسهام بفاعلية في إجمالي الناتج المحلي بصورة مستدامة. وتعتبر البيانات التي تم تسجيلها، خلال النصف الأول من العام الجاري والتي تمثلت باستقبال دبي لأكثر من 8 ملايين زائر محفزاً رئيسياً للقطاع، كما أنها مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الإمارة في تنويع الأسواق المستهدفة ومواكبة تطلعات الزوار منها، وذلك من خلال شبكة واسعة من العلاقات والشراكات في مختلف دول العالم.