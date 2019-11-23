شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي التعاملات مرتفعة بعد تصريحات إيجابية من "ترامب" ونظيره الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت "وول ستريت" خلال تعاملات اليوم مدعومة بتصريحات إيجابية من كل من الولايات المتحدة والصين بشأن المفاوضات التجارية بينهما، لكن مؤشرات الأسهم سجلت خسائر هذا الأسبوع.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه متفائل باقتراب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الجانب الصيني.



وجاء ذلك بعد تهديدات في وقت سابق الأسبوع أطلقها "ترامب" ضد الصين بأنه يمكن زيادة الرسوم الجمركية إذا لم توقع بكين على الاتفاق المرحلي.



وأفاد الرئيس الصيني "شي جين بينج" بأن بلاده تتعاون بشكل جيد مع الولايات المتحدة من أجل إبرامم الاتفاق التجاري الجزئي، لكنه أكد على أن بكين سوف ترد على أي تهديدات لها.



وكشفت بيانات حكومية عن نمو نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 52.2 نقطة في الشهر الجاري بينما توقع محللون القراءة 51.5 نقطة.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 1.4% وأغلق عند 57.77 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.9% وأغلق عند 63.39 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1% أيضا، وبلغ أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 27875 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 27898 نقطة وأقل مستوى عند 27773 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 8520 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستتوى عند 8535 نقطة وأقل مستوى عند 8477 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3110 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 3112 نقطة وأقل مستوى عند 3099 نقطة.