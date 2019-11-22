شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض أدنى 9 دولارات للمرة الأولى في نحو شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة مغلقة أدنى حاجز تسعة دولارات للبوشل للمرة الأولى في نحو شهرين، وذلك بضغط من تحسن أحوال الطقس الداعم لهذه السلعة الزراعية في أمريكا الجنوبية بالتزامن مع استمرار الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجعت العقود الآجلة للصويا للجلسة الثالثة على التوالي في ظل توقعات بغزارة تساقط الأمطار المفيدة للمحاصيل في البرازيل التي تعد أكبر مصدر للسلعة الزراعية في العالم وفي الأرجنتين أيضا (الثالثة عالميا).



وتحسنت أحوال محاصيل الصويا والزراعات في كل من البرازيل والأرجنتين الأمر الذي يبشر بفائض في المعروض منه بالأسواق العالمية مما ضغط على الأسعار.

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وعلاوة على ذلك، ورغم تصريحات متفائلة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وأخرى من نظيره الصيني "شي جين بينج"، إلا أن هناك قلق حول إمكانية التوصل إلى الاتفاق التجاري النهائي.



وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعد أكبر مستورد للصويا والذرة أيضا من الولايات المتحدة، وقيل إن التوقيع على الاتفاق الجزئي بينهما ربما يؤجل إلى عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5% أو ما يعادل ستة سنتات وأغلقت جلسة الجمعة في بورصة "شيكاغو" للسلع عند 8.97 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.03 دولار وأقل سعر عند 8.95 دولار.