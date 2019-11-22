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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تُنهي الجلسة على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط عزوف عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل تجدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يتوقع إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين في وقت قريب جدا.
تأتي تصريحاته الإيجابية بعد التهديدات التي وجهها للصين بزيادة الرسوم الجمركية ضدها لو لم توقع على الاتفاق التجاري المرحلي، وهو أمر ردت عليه بكين بأنها مستعدة للرد، لكنها تشدد على التعاون مع واشنطن للوصول إلى تفاهم مشترك.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 17 دولارا للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.21 دولار وأقل سعر عند 16.96 دولار.
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